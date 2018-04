Violences envers les Rohingyas - Birmanie: la justice maintient les poursuites contre des journalistes de Reuters

(Belga) En dépit des pressions internationales, la justice birmane a maintenu mercredi les poursuites contre deux journalistes de Reuters emprisonnés et accusés d'"atteinte au secret d'Etat" pour avoir enquêté sur un massacre de Rohingyas.

"Le tribunal a décidé de rejeter la demande de la défense de relâcher les accusés", a annoncé le juge Ye Lwin, devant un salle d'audience pleine de diplomates et journalistes, dont l'AFP. "Après avoir entendu les témoins (à charge), le tribunal ne trouve pas leurs témoignages dépourvus de fondement", a ajouté le juge, balayant l'argumentation de la défense. Wa Lone, qui a eu 32 ans mercredi, et Kyaw Soe Oo, 27 ans, sont accusés par la police de détention de documents relatifs aux opérations des forces de sécurité dans l'ouest du pays, dans l'Etat de Rakhine. Mis en examen pour atteinte au "secret d'Etat" lors de leur enquête dans l'ouest, où l'armée est accusée d'épuration ethnique contre les Rohingyas, ils sont maintenus en prison et risquent 14 ans de détention. L'avocate Amal Clooney, épouse de l'acteur américain George Clooney, a rejoint la défense des deux journalistes birmans. Mais elle n'était pas à l'audience mercredi. Les audiences doivent reprendre le 20 avril, avec la suite des auditions. (Belga)