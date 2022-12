Violences envers les Rohingyas - Un bateau avec près de 200 Rohingyas débarque en Indonésie

(Belga) Près de 200 Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie, ont débarqué en Indonésie lundi, selon les autorités indonésiennes, le quatrième débarquement de ce type depuis novembre.

Au total, "185 migrants rohingyas ont débarqué à Pidie. On dénombre 83 hommes adultes, 70 femmes adultes et 32 enfants", a déclaré le porte-parole de la police locale, Winardy, qui porte un seul nom comme souvent en Indonésie, dans un communiqué. Le bateau en bois est arrivé en fin de journée sur une plage de la province d'Aceh, à l'extrême ouest de l'Indonésie. Chaque année, des milliers de Rohingyas risquent leur vie, souvent à bord de navires de mauvaise qualité, pour tenter d'atteindre la Malaisie ou l'Indonésie. Certains des nouveaux arrivants de lundi, très faibles et amaigris, souffrant de déshydratation, ont été mis sous perfusion, selon des journalistes de l'AFP. Aucune précision officielle sur le périple des rescapés n'était disponible dans un premier temps, mais un jeune passager a déclaré être parti du Bangladesh, pays voisin de la Birmanie où sont réfugiés de nombreux Rohingyas. "Nous sommes venus d'un camp de réfugiés rohingyas au Bangladesh dans l'espoir que l'Indonésie nous offrira la possibilité d'étudier", a déclaré Umar Faruq, 14 ans. Plusieurs bateaux transportant des Rohingyas ont été signalés à la dérive dans l'océan Indien, notamment un bateau de 180 réfugiés rohingyas, avec lesquels leurs proches au Bangladesh avaient perdu le contact, selon le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés. Dimanche, un autre bateau transportant 57 réfugiés rohingyas était arrivé à Aceh après un mois en mer. Et en novembre, deux bateaux transportant au total 229 Rohingyas ont débarqué dans la province d'Aceh, selon le HCR. (Belga)