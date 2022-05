Violences, manifestations, couvre-feu: tout pour mieux comprendre la crise sans précédent au Sri Lanka

voici un éclairage pour mieux comprendre la crise économique et politique au Sri Lanka

Le Sri Lanka, où un nouveau Premier ministre vient d'être nommé en vue de former un gouvernement d'union pour sauver l'économie du pays au bord de l'effondrement, a connu des semaines de manifestation et de violents affrontements.



Cette île d'Asie du Sud de 22 millions d'habitants est confrontée à sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948 vis-à-vis du Royaume-Uni, subissant des pénuries de biens essentiels, de longues coupures d'électricité quotidiennes et une inflation record. Les attentats islamistes de Pâques 2019, puis la pandémie de Covid-19 ont asséché les réserves de devises étrangères pourvues par les revenus du tourisme et les transferts de fonds de la diaspora.



Nuit de violences



Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, des centaines de manifestants tentent de prendre d'assaut la résidence du président Gotabaya Rajapaksa à Colombo et réclament sa démission.



Etat d'urgence et couvre-feu



Le 1er avril, des manifestations contre le gouvernement s'étendent à travers le pays.



Le président proclame l'état d'urgence.



Le 2, un couvre-feu de 36 heures est instauré mais des centaines de personnes le bravent en manifestant dans plusieurs villes. L'armée est déployée en soutien des forces de l'ordre.



Démissions en cascade



Le 3, le gouvernement démissionne à l'exception du président et de son frère aîné, le Premier ministre Mahinda Rajapaksa.



Le 4, le couvre-feu est levé. L'opposition rejette l'invitation du président à former un gouvernement d'union nationale.



Le gouverneur de la Banque centrale Ajith Cabraal démissionne. Il sera remplacé trois jours plus tard par Nandalal Weerasinghe.



Le président perd sa majorité



Le 5, le président Rajapaksa est privé de sa majorité lors d'une session au Parlement, la coalition au pouvoir Podujana Party (SLPP) ayant subi une série de défections.



Le ministre des Finances Ali Sabry quitte ses fonctions, au lendemain de sa nomination.



L'état d'urgence est levé.



Le 6, le président du Parlement Mahinda Yapa Abeywardana avertit que le pays est menacé de famine.



Manifestation record à Colombo



Le 9, des dizaines de milliers de personnes manifestent à Colombo contre le président, à l'appel des réseaux sociaux et des Eglises anglicane et catholique.



Le patronat se joint à l'appel tout comme 23 fédérations industrielles qui demandent aussi un changement de gouvernement.



Des milliers de protestataires décident de camper devant le bureau présidentiel.



Le 10, des médecins préviennent qu'ils sont presque à court de médicaments vitaux.



Défaut de paiement



Le 12, le Sri Lanka fait défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars, déclarant qu'il s'agit du "dernier recours" pour le pays à court de devises pour importer les produits essentiels.



Nouveau gouvernement



Le 18, le président du Sri Lanka dévoile un nouveau gouvernement, écartant notamment deux de ses frères et un neveu, mais conservant son frère aîné comme Premier ministre.



Premier mort dans les manifestations



Le 19, la police tue un homme, le premier en plusieurs semaines de protestations antigouvernementales.



Le 20, le Fonds monétaire international (FMI), avec qui le Sri Lanka a entamé des discussions pour obtenir une aide de 3 à 4 milliards de dollars, demande au gouvernement de "restructurer" la colossale dette extérieure avant qu'un programme de renflouement puisse être finalisé.



Grèves générales



Le 28 avril, puis le 6 mai, des grèves générales paralysent le pays.



Le président Rajapaksa impose l'état d'urgence. Les effectifs policiers renforcent la sécurité autour des députés du parti au pouvoir.



Démission du Premier ministre



Le 9, le Premier ministre Mahinda Rajapaksa démissionne peu après de violentes attaques menées par ses partisans contre les manifestants qui campaient devant le bureau du président.



Ces affrontements, les plus meurtriers des dernières semaines, font huit morts et au moins 225 blessés, selon la police.



Les autorités décrètent un couvre-feu général.



Evacuation par l'armée



Le 10, l'armée exfiltre l'ex-Premier ministre de sa résidence officielle à Colombo, après que des milliers de manifestants ont forcé un des portails du complexe.



L'ONU dénonce l'escalade de la violence et appelle l'armée à "faire preuve de retenue".



Le ministère de la Défense donne l'"ordre de tirer à vue" sur les émeutiers.



Gouvernement d'union



Le président Gotabaya Rajapaksa nomme XXX nouveau Premier ministre en vue de former un gouvernement d'union pour faire face à la crise.