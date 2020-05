Violences policières contre les Afro-américains - Le candidat démocrate Joe Biden condamne les violences

(Belga) Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a condamné dimanche les violences qui ont éclaté à travers les Etats-Unis pour protester contre la mort de George Floyd, tout en estimant que les Américains avaient le droit de manifester contre la brutalité policière.

"Manifester contre une telle brutalité est un droit et une nécessité. C'est une réaction éminemment américaine", a déclaré le candidat dans un communiqué. "Mais mettre le feu à des villes et la destruction gratuite ne l'est pas. La violence qui met en danger des vies ne l'est pas", a-t-il affirmé. (Belga)