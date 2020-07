Violences policières contre les Afro-Américains - Le policier qui a immobilisé mortellement George Floyd suspecté de fraude fiscale

(Belga) Derek Chauvin, l'agent de police blanc qui a placé son genou sur l'Afro-Américain George Floyd lors de son arrestation fatale fin mai à Minneapolis Etats-Unis, est suspecté de fraude fiscale. Selon les médias américaines, l'ex-policier et son épouse sont impliquées dans pas moins de huit affaires.

George Floyd, 46 ans, est décédé le 25 mai après avoir été menotté et immobilisé au sol sur le ventre, suffoquant sous le genou d'un policier blanc, Derek Chauvin. Renvoyé de la police avec trois autres agents présents lors des faits, M. Chauvin sera jugé pour meurtre et ses ex-collègues pour complicité. La mort de George Floyd a provoqué un mouvement de colère inédit depuis les années 1960 aux Etats-Unis contre le racisme et les violences policières, qui s'est propagé dans le monde entier, avec des manifestations aux cris de "Black Lives Matter" (les vies noires comptent). (Belga)