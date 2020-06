Violences policières contre les Afro-Américains - Lego donne 4 millions de dollars contre le racisme

(Belga) Lego, le géant danois de la brique en plastique, a annoncé jeudi sa décision de s'engager contre le racisme à travers des dons de 4 millions de dollars dans la foulée de la mobilisation mondiale contre la xénophobie et les violences raciales.

Ces dons sont destinés "à des organisations américaines (...) qui soutiennent les enfants noirs et d'autres (associations) qui éduquent tous les enfants à la tolérance et à l'égalité", a expliqué le groupe dans un communiqué, sans préciser l'identité des bénéficiaires. A l'heure où des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la violence raciale aux Etats-Unis et à travers le monde après la mort de George Floyd, un Américain noir asphyxié par un policier blanc alors qu'il était menotté et ne présentait aucune résistance, Lego a souligné être "aux côtés de la communauté noire pour lutter contre le racisme et l'inégalité". Le géant du jouet a rappelé que l'inclusion comptait parmi ses valeurs fondamentales. "Notre mission est d'inspirer et de développer les bâtisseurs du monde de demain, et cela inclut de les inciter à être tolérants, inclusifs et gentils", a insisté le groupe. En 2019, 25% des bénéfices du groupe ont été alloués à la fondation Lego, qui oeuvre notamment en faveur des enfants en détresse. Aux Etats-Unis, Lego a annoncé avoir temporairement suspendu toute publicité en ligne, mais elle devrait reprendre dans les prochains jours.