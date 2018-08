Violente fusillade au Canada: quatre morts dont deux policiers, un suspect arrêté

Un suspect a été arrêté vendredi matin peu après une fusillade qui a fait au moins quatre morts dans la ville canadienne de Fredericton dans le Nouveau-Brunswick (est), a annoncé la police locale. Selon les forces de l'ordre, deux policiers figurent parmi les tués.



Le quartier de Brookside, au centre de la ville de 60.000 habitants, a été bouclé et "l'enquête se poursuit", a ajouté la police sur son compte Twitter.



La police a appelé la population à éviter la zone, un quartier résidentiel proche d'une petite zone commerciale selon des témoignages recueillis par les télévisions. La police a également appelé à ne pas diffuser d'informations susceptibles de préciser la localisation précise de la fusillade.



Cette fusillade "a fait au moins quatre morts", avait indiqué la police sans apporter plus de précisions sur ses causes. Quelques instants plus tard, il a été précisé que deux policiers faisaient partie des personnes tuées.



La fusillade est survenue en début de matinée, vers 7h00 du matin, selon plusieurs témoins. Les premières images de la chaîne CBC montrait de nombreuses voitures de police et des ambulances encadrant une zone résidentielle, pavillonnaire. Robert DiDiodato, un habitant du quartier interviewé par CBC, a raconté avoir entendu des bruits de "pétards" vers 7H00 du matin. "Vu le rythme, ça aurait pu être un coup de feu. Ca faisait 'pop, pop, pop'", a-t-il déclaré. Rachel Le Blanc, également interrogée par la chaîne, a déclaré avoir entendu quatre coups de feu. Un autre témoin a cru entendre "une quinzaine de coups de feu", selon CBC.