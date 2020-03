Virus: impossible de priver les Japonais de cerisiers en fleurs (gouverneure de Tokyo)

Empêcher les Japonais de se réunir sous les cerisiers en fleurs en raison de l'épidémie de coronavirus serait comme priver les Italiens d'accolades, a estimé jeudi la gouverneure de Tokyo.

Sans interdire explicitement d'aller admirer les fleurs des cerisiers, Yuriko Koike a néanmoins dû se résoudre à appeler les habitants de l'immense capitale japonaise à éviter les pique-niques de "hanami" en famille, entre amis ou collègues de travail. Ces réjouissances printanières sont attendues avec impatience chaque année au Japon et sont l'occasion de partager quantités de nourriture et d'alcool.

"Nous nous sommes interrogés sur ce qu'il faudrait faire de hanami. C'est en plein air. Le gouvernement de la métropole souhaite que ses habitants contemplent les fleurs", a déclaré Mme Koike après une rencontre avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

"Mais nous voudrions demander aux gens de s'abstenir par exemple d'étaler leurs toiles de plastique bleues et de festoyer dans le parc de Ueno comme chaque année", a-t-elle ajouté en faisant référence à l'un des principaux parcs de Tokyo, d'habitude bondé chaque printemps.

Les météorologistes prévoient un début de floraison des cerisiers le 17 mars cette année dans la capitale.

Mme Koike avait déjà annoncé précédemment l'annulation ou le report des rassemblements en intérieur ou comprenant le partage d'aliments, organisés par le gouvernement de sa ville entre le 22 février et le 15 mars.

Le marathon de Tokyo, qui s'est tenu le 1er mars, a aussi été limité aux coureurs professionnels.

L'Italie, pays le plus affecté par le coronavirus après la Chine, impose depuis mardi de strictes mesures de confinement à l'ensemble de sa population, avec des restrictions de circulation et une interdiction de rassemblement. Tous les bars, restaurants et commerces ont été fermés, hors alimentation et santé.

Les Italiens peuvent néanmoins sortir pour travailler, se faire soigner ou acheter à manger, mais sont priés de maintenir entre eux un mètre de distance et d'éviter les accolades et poignées de mains.

