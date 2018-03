Visite d'État au Canada: langues et arts au menu

(Belga) La roi Philippe a entamé la troisième journée de la visite d'Etat au Canada par une visite à l'université bilingue d'Ottawa avant une visite au musée de la National Gallery of Canada.

La visite à l'université bilingue anglais-français d'Ottawa a été placée sous le signe du multilinguisme. Nos deux pays disposent de l'avantage indéniable d'être composés de différentes communautés, chacune avec sa propre langue, a lancé le Roi. "Il y a un énorme potentiel au Canada et en Belgique pour apprendre une deuxième langue nationale", a ajouté le souverain qui s'est entretenu avec quelques étudiants. Le Roi et la reine Mathilde ont ensuite visité la national Gallery du Canada. Ils y ont visité les salles qui combinent l'art canadien et autochtone des Inuits, les premiers habitants du pays. Plus tôt dans la journée, la Reine a participé à un petit-déjeuner sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans l'après-midi, une visite au Musée canadien de la guerre (Canadian War Museum) aura lieu dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le chef de l'Etat pourra y observer le canon qui, selon la tradition, a livré le dernier coup du conflit. Les soldats canadiens en avaient fait don à la ville de Mons après l'armistice en 1918. Le canon est pour le moment prêté au War Museum. Après une activité autour de la thématique du diamant, la journée se terminera par un concert à l'ambassade de Belgique. (Belga)