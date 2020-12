Visite dans la première plantation légale de cannabis aux États-Unis: "C'est plus complexe que de cultiver des tomates" (vidéo)

"Si vous vous demandez pourquoi je suis habillée comme un médecin sur le point d'entamer une opération", débute une journaliste au milieu d'une plantation de cannabis, "c'est parce qu'ici, ils veulent absolument éviter les contaminations croisées."

Voilà 120 jours que les premières plantations légales de cannabis aux États-Unis sont en train de pousser. "Et c'est plus complexe que de cultiver des tomates", commente la journaliste.

L'installation, dans l'état du Kansas, a coûté des millions de dollars, et la récolte du jour équivaut à 45 kilos de marijuana, soit 500.000 dollars de recettes. Chaque plant est "cloné", ce qui veut dire qu'un morceau d'un autre plant, coupé à sa base, sert à planter le plant suivant, et ainsi de suite. La plantation, baptisé "Illicit Garden", utilise aussi des hormones pour fertiliser les racines. Pour qu'un clone fleurisse, il faut compter 50 jours.

Pas prêt avant janvier

La fleur correspond à la partie contenant le THC, le Tétrahydrocannabinol, la substance psychoactive de la marijuana. Pour obtenir la substance finale, il faut compter 65 jours encore. Chaque récolte est pesée, et son poids est encodé dans une base de données. "Ce qu'il faut éviter", conseille un spécialiste sur place, "c'est d'avoir des feuilles qui s'enroulent autour des bourgeons et causent un micro climat qui pourrait former des moisissures."





Les récoltes auront lieu tous les 13 jours, et devraient donner près de 140 kilos de marijuana, soit 1,2 millions de dollars chaque mois. Ce produit-ci n'est pas encore prêt à être consommé. Il faut d'abord sécher la plante obtenue, ce qui prend 2 à 3 semaines. Ensuite, une il faudra tester le produit, puis le faire tester une deuxième fois par une société indépendante, agréée par l'État, sur des échantillons aléatoires.

Dernière étape : l'emballage et la livraison. Le produit final devrait être prêt en janvier.

