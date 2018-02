Visite de MM. Michel et De Croo au Sénégal - La coopération au coeur d'une visite de trois jours de MM. Michel et De Croo au Sénégal

(Belga) Le Premier ministre Charles Michel et le ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo s'envolent ce mercredi pour une visite officielle de trois jours au Sénégal, essentiellement consacrée au programme de coopération bilatérale entre la Belgique et ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le Sénégal fait partie des 14 pays partenaires de la Belgique en matière de coopération au développement. Notre pays y concentre principalement son aide dans les secteurs de la santé, de l'eau et de l'agriculture dans les régions du bassin arachidier, dans le centre ouest, fortement touché par la pauvreté et habité par quelque cinq millions d'habitants. La visite de MM. Michel et De Croo intervient alors qu'un nouveau programme de coopération entre la Belgique et le Sénégal est en préparation pour les quatre années à venir. Cet accord bilatéral devrait être doté d'un budget d'environ 39 millions d'euros et porter sur trois axes: la promotion de l'entrepreneuriat durable, la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi que la formation. Au cours de leur déplacement, les Premier et vice-Premier ministres belges rencontreront les hautes autorités politiques sénégalaises, dont le président Macky Sall et le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Ils visiteront ensuite plusieurs projets de terrain soutenus par l'agence belge de développement Enabel et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO). Celle-ci investit directement dans des projets du secteur privé local afin de renforcer la croissance économique et le développement durable du pays. Jeudi, MM. Michel et De Croo feront escale à Ndoyène, où Enabel mène un projet hydraulique et d'agriculture biologique en association avec les acteurs locaux et les ONG belges Autre Terre et Broederlijk Delen. Ils prendront ensuite la direction de la centrale solaire de "Ten Merina", qui a bénéficié d'un prêt de 16 millions d'euros accordé par la société BIO. La mission comportera également un volet économique, puisque vendredi une rencontre est prévue entre les directeurs des ports d'Anvers et de Dakar, suivie d'un lunch avec le milieu des affaires belge. MM. Michel et De Croo seront de retour à Bruxelles vendredi soir. (Belga)