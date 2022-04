Vitali Klitschko, maire de Kiev et symbole de la résistance, se confie sur son quotidien: "Les jours sont si longs"

Nous avons rencontré le maire de Kiev Vitali Klitschko. Cet ancien champion du monde de boxe est devenu aujourd'hui un symbole de la résistance.

"Kiev est la capitale de l'Ukraine et aujourd'hui, le coeur de l'Europe bat ici à Kiev", a-t-il déclaré ce jeudi, lors de la réception d'une délégation européenne. "L'Ukraine gagnera, l'Europe gagnera, vive l'Ukraine", a-t-il ajouté.

L'événement a permis au charismatique maire de Kiev de marteler son message: "Nous allons gagner cette guerre pour une seule raison: nous, les Ukrainiens, nous nous battons et défendons nos familles. L'armée russe se bat pour l'argent et c'est pourquoi, on ne se rendra jamais"

Après cet événement, retour à l'hôtel de ville avec la délégation de députés européens présents. Vitali Klitschko leur a donné une des clés de la stratégie ukrainienne. "Aujourd'hui, vous savez, l'arme la plus puissante, ce ne sont pas les roquettes, ni les tanks ou les avions... L'arme la plus importante, ce sont les médias."

Les médias et le combat, Vitali Klitschko connaît. Il a été champion du monde de boxe dans la catégorie poids lourds. Depuis l'invasion russe, il est présent sur le terrain pour montrer les dégâts ou supporter les troupes. Il est devenu un des visages emblématiques de la résistance ukrainienne.

A quoi ressemble le quotidien d'une ville en guerre? "Les jours sont si longs, ça ne s'arrête jamais", nous confie-t-il. "Il y a tellement de changements. On doit aider les gens dans des situations critiques. Nous devons amener de l'aide non-stop. On dort ici dans le bâtiment ou n'importe où dans la ville. C'est 24h sur 24. Je suis fatigué."

Vitali Klitschko a 50 ans, mesure 2 mètres et pèse 110 kg. Il rêvait d'être pilote de chasse. Aujourd'hui, il espère qu'une chose, que les avions ne bombardent plus et que la guerre s'arrête.