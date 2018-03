Vladimir Poutine dévoile les nouvelles armes russes

Missiles "invincibles", mini-submersibles à propulsion nucléaire... Vladimir Poutine a présenté jeudi avec fierté les nouvelles armes du complexe militaro-industriel russe, images à l'appui, prévenant les Occidentaux qu'il fallait désormais "écouter" la Russie.



"Nous n'avons jamais fait secret de nos plans (...) C'est même surprenant que malgré tous les problèmes, la Russie est restée la première puissance nucléaire. Personne ne voulait nous parler, personne ne voulait nous écouter. Écoutez-nous maintenant! ", a lancé le président russe lors de son adresse annuelle devant le Parlement. Après une première partie consacrée aux défis économiques et sociaux à résoudre, Vladimir Poutine a consacré presque la moitié de ses deux heures de discours devant les députés et les sénateurs russes à évoquer les nouvelles capacités militaires de la Russie.

"Tous les travaux de renforcement de la capacité défensive de la Russie ont été menés et sont menés", a ajouté Vladimir Poutine, assurant pour autant que la Russie "ne menace personne" n'a "aucun plan pour utiliser ce potentiel de façon offensive".

Son discours, en direct à la télévision, était entrecoupé de vidéos diffusées sur deux écrans géants dévoilant ces nouvelles armes, mélangeant prises de vues en 3D et images réelles, sans lésiner sur les explosions. Les parlementaires comme les téléspectateurs ont donc pu découvrir un nouveau missile balistique russe, un nouveau système de défense antimissiles, un drone sous-marin à propulsion nucléaire ou même une arme laser "dont il est trop tôt pour évoquer les détails". "Un missile de croisière difficile à détecter avec une charge explosive nucléaire et un rayon d'action pratiquement illimité qui peut contourner les lignes d'interception est invincible face à tous les systèmes existant et futur de défense anti-aérienne", a par exemple précisé le président russe.