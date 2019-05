Voici l'un des ponts les plus longs au monde: il a coûté 3,6 milliards de dollars au Koweït

Le Koweït a inauguré mercredi un pont de 36 km sur les eaux du Golfe, présenté comme l'un des plus longs au monde.

Le pont "Jaber", du nom du défunt émir Jaber al-Ahmad Al-Sabah, reliera la capitale koweïtienne à Subbiya, une région du nord de l'émirat, future zone d'activité économique proche des frontières maritime et terrestre avec l'Irak et l'Iran.

Cette zone, appelée Silk City, sera un espace de libre échange entre l'Asie centrale et l'Europe. Il nécessitera plus de 100 milliards de dollars d'investissements, selon le gouvernement koweïtien.





L'émir du Koweït, cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, a assisté à la cérémonie d'inauguration du pont avec le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-Yeon et le président du Sénat français Gérard Larcher.

Conçu par le groupe d'ingénierie SYSTRA basé en France et exécuté par le géant sud-coréen Hyundai Engineering and Construction, le pont a nécessité cinq ans d'études et de construction.

Son coût a été estimé à 3,6 milliards de dollars, soit 3,2 milliards d'euros. L'ouvrage est l'un des ponts maritimes les plus longs au monde, souligne SYSTRA dans un communiqué.