Voici la meilleure cave à vin du monde: elle se trouve en Argentine!

Un établissement vinicole argentin a été considéré comme le meilleur du monde pour la troisième année consécutive, selon le classement The World's Best Vineyards, établi par près de 600 experts internationaux et qui compte quatre autres établissements d'Amérique latine parmi les dix premiers.

Zuccardi Valle de Uco, situé dans la province argentine de Mendoza, est à nouveau en tête de la liste de 2021, qui évalue les installations des établissements vinicoles et la qualité de leurs produits pour choisir les 100 meilleures destinations œnotouristiques du monde. "Nous sommes très heureux. C'est une reconnaissance importante pour nous et aussi pour la région, car c'est un large jury international qui tourne chaque année", a déclaré à l'AFP Miguel Zuccardi, l'un des responsables de la cave. "Cela nous permet de continuer à placer Mendoza, et la vallée de l'Uco en particulier, sur la carte des meilleurs vins du monde", a-t-il ajouté.

Le classement, établi chaque année par près de 600 sommeliers, experts en vins et journalistes de voyages de luxe du monde entier, évalue les lieux où l'on peut déguster et apprendre à connaître le vin et la viticulture, ainsi que l'architecture, les vues, les restaurants et l'hospitalité des vignobles.

La deuxième cave latino-américaine la mieux classée occupe la quatrième position du classement, il s'agit de la cave uruguayenne Garzón. Elle apparaît dans le top 5 pour la troisième année consécutive. En 2019 et 2020, elle se trouvait en deuxième position, juste après Zuccardi. "C'est un grand honneur pour la Bodega Garzón de figurer parmi les cinq premières destinations mondiales en matière de vignobles et de vins, a déclaré à l'AFP Christian Wylie, directeur général de la cave. Il est très important de se faire connaître dans le monde entier. Et aussi au niveau national. C'est une place de choix, d'honneur, qui positionne l'Uruguay dans le monde."

Pour Christian Wylie, cette mention est particulièrement importante dans le contexte de la pandémie, au cours de laquelle le secteur du tourisme a été durement touché. Elle estime en effet qu'en ce moment, c'est important que les touristes internationaux sachent "qu'en Uruguay, il y a quelque chose de ce niveau mondial à découvrir."

Les dix établissements vinicoles qui figurent en tête de la liste publiée cette semaine sont les suivants : Zuccardi Valle de Uco (Argentine), Marqués de Riscal (Espagne), Château Margaux (France), Bodega Garzón (Uruguay), Montes (Chili), Antinori nel Chianti Classico (Italie), Catena Zapata (Argentine), Viña VIK (Chili), González Byass-Bodegas Tío Pepe (Espagne) et Creation (Afrique du Sud).