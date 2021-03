Voici la nouvelle mode en Thailande: les avions-cafés (vidéo)

Des investisseurs ont récemment transformé des avions abandonnés en restaurants et cafés de luxe. L'attrait des visiteurs n'est pas seulement dans le café, les desserts et la nourriture, mais plutôt dans le plaisir de les prendre dans un lieu unique entouré d'avions et de véhicules militaires.

Petcharatch Chumueng Plang, le directeur du restaurant Coffee War: "L'idée d'utiliser un avion pour le café est venue parce que nous voulions avoir une entreprise qui attire les gens. Nous avons amené l'avion de ligne d'occasion pour le redécorer avec le concept de café. Il nous a fallu un an pour achever toute la transformation. Nous avons un total de 7 acres et 2 "cafés de ligne". Chaque avion a une capacité de 80 places."

Et les clients sont ravis: "J'ai entendu parler de cet avion-café par l'intermédiaire d'un ami. L'endroit est magnifique pour moi. C'est beau, bizarre et intéressant. Je n'ai jamais vu de café comme celui-ci et sur cette route, je ne m'attendais pas à trouver un café aussi cool. C'est ma première visite et c’est très impressionnant", explique une cliente. Idem selon un touriste allemand : "Nous nous asseyons ici et dégustons un café et des boissons, un smoothie et un gâteau. C'est très bon. Tout est bon ici. Le café est bon, le gâteau est bon. J'aime ça et l'ambiance est bonne aussi. Beaucoup d'endroits ici pour s'asseoir, je pense que nous reviendrons."