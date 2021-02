Voici la plus grande plante aquatique flottante du monde (vidéo)

Ils sont de retour: les nénuphars géants du Paraguay ont éclos après d'abondantes pluies près d'Asuncion, pour le plus grand plaisir de touristes venus admirer cette insolite merveille naturelle.



"La nature continue d'être sympathique avec nous", se réjouit Rosa Morel, directrice de la gestion de l'environnement au sein du ministère de l'Environnement.



Originaire d'Amazonie, la rare Victoria cruziana, appelée localement "Yacaré Irupé", est la plus grande plante aquatique flottante du monde, et prospère dans des eaux tropicales et stagnantes.



Ses spectaculaires feuilles vert pomme, qui peuvent s'épanouir sur 1,5 m de diamètre, réapparaissent tous les trois ans, dans des lagunes peu profondes d'une boucle de la rivière Paraguay, à Limpio, à trente kilomètres de la capitale Asuncion.



Pour mieux admirer ces Irupés géants, aux airs de gigantesques plats à tartes, les amoureux de la nature louent des barques pour une balade sur ces eaux calmes, fréquentées par des palmipèdes et où évoluent parfois des caïmans.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce lundi 15 février ?