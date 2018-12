Voici la plus grande tasse de café au monde

Le Honduras, 5e producteur mondial de café, a détrôné vendredi l'Angleterre, jusqu'ici détentrice du record mondial de la plus grande tasse de café, a annoncé le gouvernement hondurien.

Le chef de l'Etat Juan Orlando Hernandez a présidé en personne la présentation de la tasse contenant 18.000 litres de café, dans un parc de la ville de San Sebastian (ouest du Honduras).



Selon un communiqué du gouvernement, Londres détenait depuis décembre 2012 le précédent record Guinness avec une tasse de 13.200 litres.



Avec 900 personnes qui ont bu à la tasse, le Honduras a pulvérisé par la même occasion le précédent record de participants à une dégustation de café détenu jusque-là par la ville mexicaine de Puerto Vallarta (491 consommateurs).



Le président hondurien plaide pour une meilleure rémunération des producteurs de café. Pour une tasse de café vendue 5 dollars à New York, le producteur ne reçoit que deux cents de dollar, fait-il valoir.



Le Honduras compte 120.000 producteurs de café, qui cultivent plus de 250.000 hectares dans 16 des 18 départements du pays. La majorité des exploitations font moins de cinq hectares.



Cinquième producteur mondial, et le 1er d'Amérique centrale, le Honduras a exporté plus de 432 millions de kilos de café durant la dernière campagne 2017-2018.