Voici le moment inespéré où Cleo, 4 ans et disparue depuis deux semaines, est retrouvée par les policiers (vidéo)

Les forces de la police ont capturé le moment incroyable et inespéré au cours duquel Cleo Smith, quatre ans, a été sauvée de la maison d'un étranger en Australie-Occidentale, 18 jours après avoir disparu d'un camping isolé où elle séjournait avec sa famille.

Cleo, surnommée la "Madeleine McCann de l'Australie", a été découverte par des détectives vers 1 heure du matin mercredi, seule dans la chambre d'une maison fermée à Carnarvon, une ville rurale située à une heure du camping où elle a disparu le 16 octobre et à seulement sept minutes de sa maison familiale.

Sur ces images émouvantes, on peut voir un policier porter dans ses bras la fille aux yeux fatigués dans le jardin de la maison, avant qu'un inspecteur de police ne lui demande si elle va bien. Quand Cleo sourit et hoche la tête, il lui dit: "On va t'emmener voir ta maman et ton papa, d'accord ?".

Ce moment intense met fin à une enquête qui a commencé lorsqu'Ellie Smith, la mère de Cleo, a signalé la disparition de sa fille dans une tente que la famille partageait sur le camping Blowholes. Les espoirs de la retrouver vivante avaient été éclipsés dès le premier jour par les craintes d'une fin tragique pour la petite fille.

Mais Cleo est maintenant en sécurité et se remet en compagnie de ses parents, après avoir été photographiée souriante sur un lit d'hôpital, en train de manger une glace, saluant la caméra alors que la main de sa mère repose sur sa jambe. Rod Wilde, le détective qui a mené l'enquête, a déclaré que Cleo allait "physiquement bien" après avoir été auscultée par des médecins.