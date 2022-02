Voici les nouvelles sanctions prises contre la Russie: peuvent-elles arrêter Poutine?

La sanction a été confirmée ce vendredi: les comptes bancaires personnels de Vladimir Poutine et de Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, sont gelés en Europe. "L'important, c'est que messieurs Poutine et Lavrov, les responsables de cette situation, seront maintenant sévèrement sanctionnés par l'Union européenne", a indiqué Annalena Baerbock.

Les diplomates et hommes d'affaires russes perdront aussi leurs accès privilégiés à l'Union européenne. Désormais, les entreprises russes connaitront aussi plus de difficultés d'emprunter ou de déposer des capitaux en Europe. Résultat: l'inflation en Russie devrait augmenter, et la base industrielle du pays devrait s'affaiblir.

Dans le secteur des transports, 75% des pièces détachées proviennent de l'Europe, des USA et du Canada. Leur exportation sera désormais bloquée.

Dans le secteur de l'énergie, interdiction pour les raffineries de pétrole d'exporter, "en empêchant la Russie de moderniser ses raffineries, ce qui rapportait à la Russie des revenus d'exportation de 24 milliards d'euros en 2019", a annoncé Ursula Von Der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

En plus de ces décisions, la pression s'accentue pour les accroître en excluant la Russie du système d'échanges bancaires international Swift, malgré les réticences de pays qui craignent pour leur approvisionnement énergétique comme l'Allemagne ou la Hongrie.

Ces mesures économiques peuvent-elles stopper la Russie?

Nous avons posé cette question à Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de la défense. "On voit clairement qu'il y a une aggravation du régime de sanctions. On commence vraiment à toucher à des secteurs-clés et de manière très large au sein de l'économie russe", a d'abord réagi le spécialiste.

Pour Nicolas Gosset, il faut cependant mettre les objectifs du régime de sanction en perspective. "Si on considère la propension des sanctions à impacter ici et maintenant la décision de monsieur Poutine, alors que je pense que son plan stratégique est ficelé de manière définitive, je pense qu'on sera déçu", a confié l'expert. "Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'on a un approfondissement et un durcissement des sanctions touchant vraiment le sommet de l'Etat russe. Plus quelques oligarques éparses, mais vraiment monsieur Poutine, monsieur Lavrov, les enfants, la famille du cercle rapproché qui prend la décision militaire aujourd'hui en Ukraine. C'est vraiment quelque chose de déterminant qui va peser dans la durée".

L'Europe peut-elle aller plus loin? "Ça peut paraître choquant, mais on est dans une géopolitique où l'effet de la dissuasion nucléaire est fondamental. L'Union européenne et les alliés nord-américains et d'autres pays en Asie souscrivent à un régime de sanctions qui est sans précédent dans l'histoire contemporaine. C'est quelque chose de très fort qui va isoler la Russie. Mais disons que l'Ukraine se trouve limitée par la réalité de son environnement géopolitique. Et ça, c'est très compliqué à entendre, mais c'est une réalité profonde", a répondu Nicolas Gosset.