Voiture autonome: BMW obtient un feu vert pour des essais en Chine

La métropole chinoise de Shanghai a accordé à BMW l'autorisation d'effectuer des essais de voitures autonomes, faisant de la marque allemande le premier constructeur automobile étranger à pouvoir tester ce genre de véhicules en Chine.

A l'heure où les grands groupes internationaux rivalisent pour s'imposer dans le pays asiatique, plus grand marché automobile mondial, la commission pour l'Economie et les Technologies de l'information de Shanghai a décerné deux permis pour des berlines BMW Série 7, a-t-elle annoncé. La mégapole de 24 millions d'habitants a commencé à délivrer ces autorisations en mars. Depuis, les véhicules du constructeur étatique chinois SAIC et de la start-up locale NIO, spécialisée dans l'électrique, ont parcouru plus de 6.000 km sans incident, selon la commission. Ces permis ne donnent pas accès à toutes les voies de circulation de Shanghai, parfois très embouteillées, mais à une portion de route de 5,6 km, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle. La Chine se rêve en championne de la voiture autonome, technologie cruciale où rivalisent géants de l'internet et constructeurs, avec l'appui volontariste du gouvernement. Les géants chinois de l'internet Alibaba (commerce en ligne) et Baidu (moteur de recherche) tablent sur la mise en circulation de voitures 100% autonomes d'ici trois à cinq ans. Les deux groupes réalisent d'importants investissements pour être à l'avant-garde du secteur.