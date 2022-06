Vol d'un fourgon blindé en 2019 en France: 14 ans de prison requis contre le convoyeur de fonds pour le vol de 3 millions d'euros

Le parquet de Bobigny a requis jeudi quatorze ans de prison à l'encontre du convoyeur de fonds Adrien Derbez pour le vol de "grand banditisme" de 3,1 millions d'euros dans un fourgon blindé en 2019 en Seine-Saint-Denis.



Dans un réquisitoire d'une heure, le procureur Marc-Antoine Moreau a détaillé "la préparation minutieuse et de longue durée" de ce vol, dont une importante partie du produit n'a jamais été retrouvée et qui vaut à cinq personnes d'être jugées depuis lundi au tribunal de Bobigny.



"La ligne de défense d'Adrien Derbez est de faire croire, comme Toni Musulin, qu'il est une victime de la société Loomis, une victime de la société tout court", a pourfendu le procureur, en référence au convoyeur de fonds lyonnais condamné en 2010 pour le vol de 11,6 millions d'euros.



L'affaire Toni Musulin, employé de la même entreprise et qui a suivi un mode opératoire similaire, a été dans ce dossier "une figure presque imposée, une référence quasi-totémique" pour Adrien Derbez, a estimé le procureur.



Pour le principal prévenu, âgé de 30 ans, il a assorti sa réquisition de quatorze ans de prison d'une période de sûreté des deux tiers et de 300.000 euros d'amende.



Le 11 février 2019, le convoyeur de fonds, au volant d'un fourgon blindé, fausse compagnie à ses deux collègues alors que ceux-ci se trouvent à l'intérieur d'une agence Western Union à Aubervilliers pour y déposer des fonds.



Le véhicule est rapidement découvert mais aucune trace du conducteur, ni des 3,1 millions d'euros contenus dans des sacs.



La cavale s'avère cependant de courte durée. Aiguillés par un renseignement anonyme, les policiers l'interpellent dès le lendemain dans une planque à Amiens, sa ville d'origine, avec près d'un million d'euros en liquide.



Le matériel découvert par les enquêteurs, la préparation étalée sur plusieurs mois, "ce n'est pas la marque d'un délinquant d'aubaine, c'est le sceau du grand banditisme", a fustigé M. Moreau.



Son ami d'enfance Mickaël C.M., dont l'ADN a été retrouvé sur une cagoule, constitue le mystérieux "complice" qui l'a aidé à vider le fourgon à Aubervilliers puis à prendre la fuite vers Amiens, selon la version du procureur.



Contre celui-ci, le parquet a demandé neuf ans de prison et 100.000 euros d'amende, ainsi que six ans de prison à l'encontre de son frère Francisco, soupçonné d'avoir aidé à disperser et cacher les fonds dérobés.



Les trois hommes comparaissaient détenus.



Quatre ans de prison, dont trois avec sursis, ont aussi été requis pour deux femmes poursuivies pour recel.



Le jugement est attendu dans la soirée.