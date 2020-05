Vol habité SpaceX - SpaceX a lancé deux astronautes dans l'espace, une première historique

(Belga) Les astronautes américains Bob Behnken et Doug Hurley se sont envolés samedi du centre spatial Kennedy en Floride à bord d'une fusée SpaceX, première société privée à se voir confier par la Nasa la responsabilité d'acheminer ses précieux astronautes.

Profitant d'une éclaircie, une fusée de la société fondée par Elon Musk a décollé à 15H22 (21H22 HB) et placé en orbite sans encombre la capsule Crew Dragon une dizaine de minutes plus tard, pour son premier vol habité, et le premier lancé par les Etats-Unis depuis 2011. Après avoir accompli sa tâche d'arracher les deux hommes à la gravité terrestre, le premier étage de la fusée de 70 mètres s'est séparé comme prévu et est revenu se poser, à la verticale, sur une barge au large de la Floride - SpaceX est la seule société au monde à récupérer ainsi ses lanceurs. Puis le second étage de Falcon 9 a placé Dragon sur la bonne orbite, en direction de la Station spatiale internationale, qui vole à plus de 400 km au-dessus des océans, à plus de 27.000 km/h. Ce faisant, une caméra a retransmis l'intérieur de la capsule en direct, montrant les deux hommes attachés dans leurs sièges pendant leur ascension supersonique. "Séparation Dragon confirmée", a annoncé le directeur de lancement. "Félicitations (...) pour ce premier voyage habité pour Falcon 9, c'était incroyable", a dit l'astronaute Doug Hurley, commandant du vaisseau alors que Dragon filait déjà à 27.000 km/h, à environ 200 km d'altitude. Les deux hommes atteindront l'ISS dimanche à 14H29 GMT (16h29 à Bruxelles). Le président Donald Trump a assisté en personne au lancement à quelques kilomètres de distances, et prononcera un discours au centre Kennedy à 17H00 (23H00 HB). "De vrais génies, personne ne fait cela comme nous", a-t-il estimé, déclarant que les prouesses des Etats-Unis dans l'espace seraient "l'une des choses les plus importantes que nous ayons jamais faites". (Belga)