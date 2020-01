Les images INCROYABLES de l'éruption du volcan Taal aux Philippines: quand la foudre se mêle à la cendre (vidéos)

Le volcan Taal crachait lundi de la lave et une gigantesque colonne de cendres et de fumée zébrée d'éclairs au sud de la capitale philippine, où des centaines de vols internationaux ont été annulés de crainte d'une imminente éruption "explosive." A Calamba, au sud de Manille et au nord du volcan, un homme est mort dans un accident de voiture, aveuglé par une pluie de cendres. Trois personnes ont également été blessés, a indiqué la police.

Les autorités ont déjà évacué 45.000 personnes, y compris des touristes. Le volcan, qui se trouve au milieu d'un lac de cratère dans une zone très appréciée des touristes, est l'un des plus actifs de l'archipel, qui est une zone d'intense activité sismique du fait de sa position sur la "Ceinture de feu du Pacifique."

L'éruption a débuté dimanche par une explosion de vapeur d'eau sous pression et de roches et l'apparition d'une colonne de 15 kilomètres de haut. Lundi matin, des "fontaines" de lave étaient visibles sur le volcan, selon l'Institut de volcanologie et sismologie des Philippines (Phivolcs).

Cette catastrophe naturelle a donné l'opportunité aux photographes de prendre des clichés aussi terrifiants que magnifiques.

C'est notamment le cas de ce voyageur qui a filmé la scène à partir d'un avion.

Un autre caméraman amateur a capturé l'énorme colonne de fumée depuis un village philippin à quelques kilomètres de l'éruption.

La nuit, la foudre s'est mêlée aux cendres de l'éruption donnant un effet incroyable.

Pour cet habitant des Philippines, ça a été l'occasion de prendre des clichés incroyables lorsque la foudre s'est mêlée à la fumée de l'éruption.

