Volley: la France avec le Brésil et la Serbie à Lille en Ligue des nations

Les volleyeurs français seront dans la poule du Brésil, champion olympique, et de la Serbie au Final Six de la Ligue des nations qui se déroulera du 4 au 8 juillet à Lille, où l'autre groupe sera constitué de la Russie, de la Pologne et des États-Unis.

Les Bleus ont bouclé la phase de poule par un beau succès sur la Russie 3 à 0 (25-20, 25-13, 25-18) dimanche à Modène. Qualifiés d'office en tant que pays hôte, ils finissent néanmoins à la première place avec 12 victoires en 15 matchs.

L'Italie, battue par les États-Unis (3-0) dans le dernier match de poule dimanche, sera la grande absente du Final Six.

Les Bleus sont tenants du titre de cette compétition, l'ancienne Ligue mondiale rebaptisée Ligue des nations cette saison. Les deux premiers de chaque poule à Lille seront qualifiés pour les demi-finales.