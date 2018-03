Volley: Ngapeth part en Russie pour jouer à Kazan

Le volleyeur vedette de l'équipe de France Earvin Ngapeth (c) avant le match face aux Tchèques lors de l'Euro, le 30 août 2017PIOTR NOWAK

Le meilleur volleyeur français Earvin Ngapeth va porter le maillot du club russe de Kazan, triple champion d'Europe en titre, à partir de la saison prochaine, a-t-il annoncé vendredi dans une interview au journal L’Équipe.

Ngapeth, 27 ans, joue depuis 2014 à Modène, en Italie, où il était arrivé après une première expérience avortée avec une équipe russe, Kemerovo, en Sibérie.

"J'ai le sentiment d'avoir fait le tour à Modène. J'y suis depuis quatre ans et demi et à part la Ligue des champions j'ai tout gagné. J'ai envie de savoir ce que j'ai dans le ventre, si je peux m'imposer dans le club de référence", a dit l'attaquant-réceptionneur, champion d'Italie et vainqueur de la Coupe en 2016.

Le Français a signé pour deux ans à Kazan, club entraîné par le Franco-Biélorusse Vladimir Alekno, un ancien de Tours lui aussi.

Ngapeth a été sacré champion d'Europe avec la France en 2015. Il a remporté la Ligue mondiale en 2015 et 2017 avec le "Team Yavbou".