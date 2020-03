Coronavirus: voici pourquoi les compagnies continuent de faire voler... des avions vides

Même si les avions sont à moitié vides, les compagnies continuent de les faire voler pour ne pas perdre leur "slot", une plage horaire qu'elles pourraient perdre si elle était inoccupée. Vu la situation exceptionnelle, la commission européenne a décidé d'assouplir ce règlement.

Certains passagers s’amusent que certains vols aient l'air de vols fantômes. D'autres s’interrogent. Malgré la chute des réservations, les compagnies aériennes font voler des avions presque vides pour une seule raison : garder leurs créneaux de décollage et d’atterrissage. "C'est une plage horaire, ou slot. Quand il y a une congestion dans un aéroport, on doit régler l'usage des vols", explique André Clodong, consultant en aéronautique.

Pour garder ces créneaux au fil des saisons, les compagnies aériennes doivent respecter des règles fixées par l’Europe. "Pour conserver ces créneaux, ils doivent être utilisés à peu près la majorité du temps, 85% du temps, parce qu'il peut y avoir des incidents de mécanique ou météorologiques", ajoute le consultant.

Pour aider le secteur aérien et éviter les vols à vide, la commission européenne va proposer un assouplissement des règles. Les compagnies pourront conserver plus facilement ces créneaux même si le vol n’a pas été effectué. "Il s'agit d'une mesure temporaire et cette mesure temporaire aide à la fois notre industrie mais aussi notre environnement. Cela allégera la pression sur l’industrie aéronautique et en particulier sur les petites compagnies aériennes. Mais cela fera aussi baisser les émissions de gaz à effet de serre en évitant les vols fantômes", a indiqué la président de la commission européenne, Ursula von der Leyen.

L’Union européenne a déjà utilisé ce genre de dérogations lors de l’épidémie de SRARS EN 2003 ou encore après les attentats du 11 septembre 2001.