Volvo Ocean Race: cap sur Auckland, avec un bateau en moins

Seuls six bateaux ont hissé les voiles mercredi à Hong Kong au départ de la sixième étape de la Volvo Ocean Race, le septième monocoque étant contraint de gagner l'arrivée à Auckland sur le pont d'un cargo.

Après une tragique collision encore largement inexpliquée avec une autre embarcation qui a fait un mort à une trentaine de milles (48 km) de l'arrivée dans l'ex-colonie britannique le mois dernier, le voilier américano-danois Vestas 11th Hour Racing n'a pas pu réparer à temps.

Et l'équipe du skipper Charlie Enright a choisi de rallier la Nouvelle-Zélande au plus vite, à bord d'un cargo, dans l'espoir d'être prête pour le départ le 18 mars de l'étape suivante à destination d'Itajai, au Brésil.

Entre-temps, une nouvelle section de proue doit être fabriquée en Italie et expédiée à Auckland pour remplacer l'avant du monocoque de 65 pieds (20 mètres), que le choc avait laissé avec un trou béant.

Mercredi, le voilier néerlandais AkzoNobel est sorti en tête de la baie de Hong Kong avant de prendre de l'est pour une longue route de 6.100 milles jusqu'à Auckland.

Cette étape s'annonce aussi piégeuse que celle en provenance de Melbourne, marquée par la victoire pleine d'à-propos, contre toute attente, de Team Sun Hung Kai/Scallywag, premier voilier hongkongais aligné dans l'emblématique course autour du monde par équipage.

Comme en janvier, les voiliers devront encore traverser, mais cette fois dans le sens inverse, un "pot-au-noir" (zone de convergence intertropicale) aux conditions traditionnellement très instables, où le talent ne fait pas tout.

"C'est une zone où on maîtrise très peu ce qui se passe parce que les prévisions sont mauvaises et on navigue un peu à vue avec les nuages", confiait fin janvier à l'AFP Charles Caudrelier, le skipper du bateau chinois Dongfeng, deuxième du général derrière le leader espagnol Mapfre, qui a perdu des plumes dans la pétole entre Melbourne et Hong Kong.

"Mapfre a fait une super étape et a bien navigué mais a fait quatrième. Scallywag, qui était loin derrière, a fait premier", avait résumé le Finistérien lors d'un entraînement sur Dongfeng dans Victoria Harbour.

"Ce n'est pas forcément celui qui fait les meilleurs bords qui s'en sort et c'est pour ça qu'on n'aime pas ces endroits-là".

La flotte a enregistré notamment à Hong Kong le retour de Pascal Bidégorry (Dongfeng), remplacé à Melbourne par Franck Cammas, et du double vainqueur de la Solitaire du Figaro Nicolas Lunven, à bord de Turn The Tide on Plastic.

La version 2017 de la Volvo Ocean Race est la plus longue de l'histoire de la course, soit 83.000 km (45.000 milles nautiques). Partie d'Alicante le 22 octobre, elle s'achèvera fin juin à La Haye.

jac/ev/lab

Classement après 5 étapes sur 11:

1. Mapfre (ESP) 34 pts

2. Dongfeng Race Team (CHN) 30

3. Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN) 23

4. Sun Hung Kai/Scallywag (HKG) 20

5. Team Brunel (NED) 18

6. Team AkzoNobel (NED) 15

7. Turn the Tide on Plastic (Nations-Unies) 9