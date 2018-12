ONU: vote attendu pour envoyer des observateurs au Yémen

Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé vendredi à voter une résolution autorisant l'envoi d'observateurs au Yémen et entérinant les récents accords inter-yéménites obtenus en Suède pour sécuriser notamment le fonctionnement du port stratégique de Hodeida.

Le scrutin a fait l'objet de plusieurs changements d'horaire depuis jeudi. Rédigé par le Royaume-Uni, le projet de résolution devait être finalement soumis aux 15 membres du Conseil en milieu de journée, après un vote une première fois convoqué à 15H00 GMT, puis à 20H00 GMT, avant de revenir à 15H00 GMT.

Des discussions se poursuivent, a indiqué un diplomate, refusant de dire sur quoi elles portaient. Selon une autre source, elles se déroulent entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

La dernière version du projet de résolution, amendé à plusieurs reprises cette semaine à la demande des Etats-Unis, de la Russie ou du Koweït, "insiste sur le plein respect par toutes les parties du cessez-le-feu décrété pour la province de Hodeida".

Il autorise l'ONU "à établir et à déployer, pour une période initiale de 30 jours à compter de l'adoption de la résolution, une avant-garde pour commencer un travail d'observation", sous la direction du général néerlandais à la retraite Patrick Cammaert.

Selon l'ONU, cet ex-officier, qui a effectué plusieurs missions dans le monde pour l'organisation comme Casque bleu, est attendu vendredi à Amman, avant de se rendre à Sanaa et à Hodeida à des dates non précisées.

Au cours de sa carrière, Patrick Cammaert a commandé entre 2000 et 2002 la mission des Nations unies en Ethiopie et en Erythrée (MINUEE). En 2005, il occupait pour l'ONU des fonctions de commandement en République démocratique du Congo après avoir aussi accompli des missions au Cambodge et en Bosnie-Herzégovine.

Le projet de texte réclame par ailleurs au secrétaire général de "soumettre (au Conseil de sécurité) des propositions aussi vite que possible d'ici au 31 décembre sur la manière dont les Nations unies pourraient soutenir pleinement l'Accord de Stockholm comme l'ont réclamé les parties".

Des diplomates ont évoqué la possibilité de déployer à Hodeida et ses environs entre 30 et 40 observateurs pour garantir l'arrêt des hostilités et sécuriser l'acheminement de l'aide humanitaire.

- "Insécurité alimentaire" -

Les consultations inter-yéménites en Suède ont notamment permis d'aboutir à un cessez-le-feu à Hodeida, entré en vigueur mardi, et à la décision d'un retrait des combattants de cette ville et de son port, crucial pour l'acheminement de l'aide humanitaire.

Les ports d'Al-Salif et de Ras Issa sont également concernés par des mesures de cessation des hostilités et d'évacuation de combattants. Un accord est aussi intervenu pour un échange de prisonniers, qui devrait être entériné par la future résolution du Conseil de sécurité.

Les deux parties, rebelles chiites Houthis et forces gouvernementales soutenues la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite sunnite, avaient donné en Suède leur accord pour que l'ONU supervise les activités du port de Hodeida.

Cette ville portuaire par où transite la majeure partie de l'aide humanitaire destinée au Yémen est un enjeu stratégique dans la guerre opposant depuis 2015 les Houthis, appuyés par l'Iran, aux forces progouvernementales.

Il y a une semaine, au lendemain des accords obtenus en Suède, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, avait réclamé au Conseil de sécurité un déploiement d'observateurs en urgence.

Les discussions entre membres du Conseil de sécurité ont cependant traîné en longueur. A la demande des Etats-Unis, une mention accusant nommément l'Iran de soutenir des attaques de Houthis avait été ajoutée au texte. La Russie est intervenue pour menacer d'utiliser son veto si cette mention était gardée. Une offre de compromis a remplacé le mot Iran par une condamnation du soutien apporté aux Houthis, "quelle que soit sa source".

Dans la dernière version de texte diffusée vendredi aux 15 membres du Conseil, l'ensemble du paragraphe concerné a été supprimé. D'autres paragraphes ont aussi disparu: un relatif à la situation humanitaire dans le pays et un autre sur la mise en responsabilité des auteurs d'atrocités et de destruction au Yémen, qui visait tant les forces gouvernementales que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite.

Le 8 décembre, l'ONU avait estimé que jusqu'à 20 millions de personnes étaient "en situation d'insécurité alimentaire" au Yémen, où la guerre a fait au moins 10.000 morts depuis plus de quatre ans.