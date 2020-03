Voyage en eaux troubles, où naissent les narcos sous-marins colombiens

Longtemps surnommés "Big foot" - beaucoup en parlaient sans en avoir vus - les narcos sous-marins sont conçus dans le secret des mangroves de Colombie, avant de remonter l'océan Pacifique vers l'Amérique centrale ou les Etats-Unis, voire traverser l'Atlantique jusqu'en Europe, chargés de tonnes de drogue.

Bleu, gris, vert pastel, des embarcations, dont la rusticité évoque les gravures de "Vingt mille lieux sous les mers", gisent à marée basse entre les racines des palétuviers ou sur les plages de sable noir de la base navale de Poseidon, la brigade des stups de la marine colombienne.

En dépit de leur nom populaire, et à la différence du Nautilus de Jules Verne, ce ne sont pas des sous-marins aptes à plonger dans les profondeurs de l'océan, mais des semi-submersibles: plus légers, en fibre de verre, ils flottent entre deux eaux.

Ces engins naviguent "au ras de la surface, et la structure qui dépasse est très petite" ce qui, ajouté à leur couleur délavée et à un faible rayonnement thermique, les rend difficiles à repérer par les patrouilles ou les radars, a expliqué à l'AFP le contre-amiral Hernando Mattos Dager, commandant de Poseidon, Force spéciale de la marine contre le narco-trafic n°72, basée à Tumaco (Nariño, sud-est).

Surnommée "la perle du Pacifique" pour la beauté de ses plages mais rongée par la guerre, cette ville portuaire est un point stratégique du trafic grâce auquel se financent les groupes armés: depuis la culture de la feuille de coca, en passant par l'élaboration du chlorhydrate de cocaïne et la fabrication des semi-submersibles, jusqu'à l'exportation.

Frontalier de l'Equateur, le Nariño est le département qui compte, selon l'ONU, le plus de plantations illicites avec 41.903 des 169.000 hectares cultivés en 2018 en Colombie, premier producteur mondial de cocaïne dont les Etats-Unis sont le principal consommateur.

- Plus de 90% du trafic par mer -

"Les grandes quantités de cocaïne sont transportées par voie maritime (...) C'est beaucoup plus facile de déplacer une tonne de cocaïne par mer que par avion car il y a plus de contrôles du fret dans les aéroports", poursuit le contre-amiral, précisant que 80% du narco-trafic colombien passe par le Pacifique, 14% par la mer des Caraïbes.

Les rumeurs sur l'existence de tels semi-submersibles ont commencé à circuler dans les années 1990. Mais ce n'est qu'en 2006 que le premier a pu être intercepté, au large du Costa Rica avec 3,5 tonnes de cocaïne à bord.

Ces engins permettent de transporter davantage de drogue et sur de plus grandes distances que les traditionnelles chaloupes rapides ou "go fast", chargées de 600 à 900 kg.

Ils sont fabriqués sur "des chantiers navals artisanaux" à l'abri dans le labyrinthe de la mangrove qui occupe 80% du littoral du Pacifique et permet un accès rapide à l'océan, selon le colonel Nelson Ahumada Ojeda, commandant de la brigade d'infanterie de marine n°4, chargée de la sécurité de la bande côtière du Nariño jusqu'à 20 km dans les terres.

Leur construction, qui cause de graves dégâts à l'environnement, se fait sur des plate-formes érigées après l'abattage des palétuviers. Puis les résidus chimiques sont évacués dans la mangrove, déplore cet officier, soulignant la difficulté de contrôler une "toile d'araignée de quelque 1.500 cours d'eau".

Fuselés, longs d'une dizaine à une trentaine de mètres pour environ trois de large, ils coûtent entre 250.000 et un million de dollars.

Terminés en moins de trois mois, ils peuvent transporter plusieurs tonnes de cocaïne: trois comme celui saisi en novembre dernier au large de l'Espagne, cinq tel le semi-submersible intercepté en février au Panama, voire davantage.

Dans une cabine minuscule, dont une partie surplombe à peine les flots, s'entassent deux à quatre membres d'équipage, en général des pêcheurs, souvent des Equatoriens transférés juste avant l'embarquement pour éviter les fuites.

En cas de contrôle, "ils ouvrent les valves du fond pour faire entrer l'eau et que l'embarcation sombre, coulant les preuves", avant de sauter à l'eau, explique le capitaine de corvette Victor Santos Pacheco, commandant des gardes-côtes locaux, qui repêchent alors ces marins.

- Des narcos innovateurs -

Selon la destination, le carburant et la drogue - ensachée dans des paquets hermétiques - occupent des compartiments plus ou moins spacieux.

Certains semi-submersibles rallient l'Amérique centrale en deux ou trois jours. Ceux qui vont plus loin sont ravitaillés en mer par des bateaux en eau, nourriture, essence ou gasoil, ce qui suppose une logistique finement élaborée.

Les membres d'équipage peuvent gagner jusqu'à 50.000 dollars pour une longue traversée, ce pour quoi ils sont prêts à tous les risques, y compris celui d'être emporté par les vagues en faisant leurs besoins par dessus bord, accrochés vaille que vaille à la structure.

Les trafiquants se regroupent pour financer et charger ces embarcations furtives. Le pari est rentable: "un kilo de cocaïne vaut 30.000 dollars dans les rues de New York", souligne le commandant de Poseidon, précisant que 33 semi-submersibles ont été interceptés en 2019, plus de deux par mois en moyenne.

- Amarrée à une bouée -

Depuis peu, ils transportent aussi de la marijuana. "Cela pourrait venir du fait que dans certains pays, sa consommation est autorisée, ce qui a ouvert un marché international intéressant (...) étant donné que la production de marijuana en Colombie est peu chère (...) à 100 dollars le kilo qui se vend jusqu'à 7.000 aux Etats-Unis", ajoute-t-il, dénonçant des "profits aussi importants que pour la vente du chlorhydrate de cocaïne".

L'an dernier, 433 tonnes de drogue ont été saisies, dont 54% par la marine, sur une production évaluée à 1.120 tonnes.

Pour contourner les contrôles, s'est ajoutée aux chaloupes, aux semi-submersibles et aux "parasites" - sorte de torpilles fixées sous les grands navires - "une nouvelle modalité: la cargaison amarrée à une bouée" munie d'un GPS et larguée par une embarcation puis récupérée par une autre, explique le capitaine de corvette Santos Pacheco. "Le narco-trafic ne cesse d'innover!", lâche-t-il l'air dépité.