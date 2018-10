Wall Street, aidée par des résultats, finit sur un net rebond

(Belga) Wall Street a clôturé en forte hausse jeudi, emmenée par un rebond notamment de Twitter et Microsoft dans le sillage de résultats favorables, et par une vague d'achats à bon compte.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 1,63% à 24.984,55 points après avoir pris jusqu'à 2,12% en séance. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 2,95% à 7.318,34 points après avoir gagné 3,61% au plus haut de la journée. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,86% à 2.705,57 points après avoir culminé à +2,51%. "Le marché des actions a fortement rebondi après le vent de panique" qui s'est emparé mercredi des investisseurs et a valu au Nasdaq sa pire chute depuis sept ans, a affirmé Ken Berman de Gorilla Trades. Les investisseurs ont fait "ce que l'on appelle communément sur les marchés +de la pêche en eau profonde+", autrement dit ils ont réalisé des achats à bon compte, a indiqué pour sa part Howard Silverblatt de S&P Dow Jones Indices. Le rebond énergique des indices a été favorisé par la publication de résultats trimestriels bien orientés pour de nombreuses entreprises. Microsoft (+5,84%), Twitter (+15,47%), Tesla (+9,14%), tous trois membres du Nasdaq, ont été les valeurs en vue du jour, la première ayant affiché "des résultats particulièrement impressionnants" d'après M. Berman. Comcast (+5,04%), Ford (+9,90%), American Airlines (+6,69%), Whirlpool (+6,78%), et Visa (+4,66%) ont également brillé à la suite de la publication de leurs comptes. Malgré ces rebonds, le mois d'octobre pourrait entrer dans les annales de l'histoire dans la mesure où il pourrait être, au rythme actuel, le pire mois pour le Dow Jones depuis trois ans, le pire pour le Nasdaq depuis dix ans, et pour le S&P 500 depuis sept ans. "La question clé est désormais de savoir s'il s'agit d'un rebond d'un ou deux jours ou bien d'une reprise plus durable", a affirmé Adam Sarhan de 50 Park Investment. "Il faudra un peu plus de temps pour en juger, à l'aune des élections de mi-mandat et des résultats d'entreprises", a-t-il ajouté. En baisse marquée lors des deux dernières séances parce que les investisseurs recherchaient des actifs jugés moins risqués, les taux d'intérêt sur le marché obligataire remontaient un peu: vers 20H30 GMT, le rendement sur la dette à 10 ans des Etats-Unis évoluait à 3,122%, contre 3,104% mercredi à la clôture, et celui sur la dette à 30 ans à 3,343%, contre 3,331% la veille. (Belga)