Wall Street, aidée par un retour en force des techs, termine en hausse

(Belga) Wall Street a nettement rebondi vendredi à la clôture, aidée par un retour en force des valeurs technologiques et les résultats bien orientés de trois banques à l'occasion du lancement de la saison des résultats.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 1,15%, à 25.339,99 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 2,29%, à 7.496,89 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,42%, à 2.767,13 points. Sur la semaine, les trois indices ont toutefois terminé en forte baisse, le Dow Jones lâchant 4,19%, le Nasdaq 3,74% et le S&P 500 4,10%, accusant leur plus lourde chute hebdomadaire depuis mars. Massacrées depuis la fin de la semaine dernière, les cours de Bourse des entreprises technologiques, traditionnel moteur de la croissance à Wall Street, ont repris quelques forces vendredi. Netflix a avancé de 5,75%, Apple de 3,57%, Snap de 5,43%, et Facebook de 0,25%. "Nous avons vécu un rebond mais nous sommes encore loin du compte étant données les pertes précédentes", a affirmé Peter Cardillo de Spartan Capital. Outre le retour des techs, "les marchés ont très bien réagi aux résultats des banques américaines", a affirmé Quincy Krosby de Prudential Financial. Pour le lancement de la saison des résultats d'entreprises, JPMorgan Chase (-1,09%) a présenté un bénéfice net en forte hausse de 24,5%. Citigroup (+2,14%) a vu une progression de 11,8% de son bénéfice net, et Wells Fargo (+1,30%) a affiché une hausse du sien d'un tiers. "Lorsque les banques vont bien, cela veut dire que l'économie se porte bien", a commenté M. Cardillo. Dans un contexte de chute brutale des indices boursiers mercredi et jeudi, les cours ont également été soutenus par la recommandation d'un analyste influent de la banque JPMorgan Chase, Marko Kolanovic, de retourner sur le marché, a noté Mme Krosby. Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans était près de l'équilibre vers 20H30 GMT à 3,153% contre 3,149% la veille. Celui à 30 ans s'établissait à 3,334% contre 3,323% jeudi à la clôture.