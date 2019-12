Wall Street au plus haut, le Nasdaq dépasse les 9.000 points

(Belga) Les principaux indices de la Bourse de New York ont battu une nouvelle fois leurs records jeudi, poursuivant leur tendance haussière de la fin d'année et dopés par la bonne santé d'Amazon.

En atteignant 9.022,39 points (+0,78%), le Nasdaq a même dépassé pour la première fois le seuil symbolique des 9.00 points. Il s'agit de la 11e séance de hausse d'affilée pour cet indice à forte coloration technologique. L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, s'est lui apprécié de 0,37%, à 28.621,39 points et l'indice élargi S&P 500 est monté de 0,51%, à 3.239,91 points. "La barre des 9.000 points est révélatrice de la manière dont le marché a décidé de voir le monde depuis début octobre", note Patrick O'Hare de Briefing. Selon l'expert, les investisseurs sont "rassurés par le fait que les Etats-Unis ne soient pas entrés en récession et satisfaits par la situation commerciale et le ton accommodant de la Banque centrale américaine." Tant qu'aucune nouvelle négative ne viendra perturber le marché, le mouvement à la hausse devrait se poursuivre, estime M. O'Hare. Jeudi, la place new-yorkaise a également profité de la forte progression d'Amazon (+4,45%). Le géant de Seattle s'est félicité d'avoir embauché plus de 250.000 personnes, à plein temps et à temps partiel, lors de la saison des fêtes de fin d'année. Le groupe a aussi fait état de ventes record lors de cette période grâce à la vente de dizaines de millions de produits estampillés Amazon. Ces chiffres semblent faire écho à un rapport de Mastercard, également publié jeudi, indiquant une progression du commerce en ligne de près de 19% sur un an entre le 1er novembre et le 24 décembre. Le secteur de la grande distribution a, lui, vu ses ventes augmenter de 3,4% (hors secteur automobile), selon ce même rapport. Les chaînes de grands magasins Costco (+0,51%) et Walgreens (+0,94%) ont vu leur titre progresser. Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur les bons du trésor américains reculait à 1,893%, contre 1,900% à la clôture précédente. (Belga)