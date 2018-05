Wall Street, doutant des avancées commerciales, termine en baisse

(Belga) Wall Street a terminé la séance en baisse mardi, l'optimisme sur les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine laissant place au scepticisme quant aux avancées concrètes entre les deux pays.

Selon les résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a lâché 0,72% à 24.834,41 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,21% à 7.378,46 points. L'indice S&P 500 a abandonné 0,31% à 2.724,44 points. Après avoir accueilli lundi avec enthousiasme les annonces d'avancées dans les négociations entre Pékin et Washington, le marché semblait accuser le coup et se questionnait sur les progrès réellement réalisés. "Dans le fond, la seule concession concrète de la Chine pour l'instant est la baisse des droits de douane sur les voitures. Sauf qu'elle l'a déjà annoncée en avril" par l'intermédiaire du président Xi Jinping, a noté Phil Davis de PSW Investments. "Il n'y a pas de raison de célébrer ce que nous avons déjà obtenu au mois de mars", a-t-il ajouté. En conséquence, "nous avons observé un renversement de tendance sur les valeurs internationales du secteur de l'industrie liées à la Chine, qui ont nettement reculé mardi", a commenté David Levy de Republic Wealth Advisors. Moteurs de la hausse du Dow Jones lundi, les géants Boeing (-2,45%) et Caterpillar (-1,71%) ont fait partie des reculs les plus notables, l'indice regroupant les valeurs de l'industrie au sein du S&P 500 lachant quant à lui 1,25%. Sur le dossier du groupe chinois de télécoms ZTE, en cessation d'activité après des sanctions américaines, Donald Trump a par ailleurs indiqué mardi qu'il n'y avait pas encore d'accord avec Pékin, envisageant néanmoins la possibilité de lui infliger une amende de plus d'un milliard de dollars. (Belga)