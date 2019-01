Wall Street finit en hausse, profite de la Chine et de Netflix

(Belga) Wall Street a avancé mardi, rassurée par des mesures chinoises en faveur de la croissance et par un bond de Netflix, malgré des résultats d'entreprises américaines contrastés et un rejet de l'accord sur le Brexit par les députés britanniques.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,65%, à 24.065,59 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 1,71%, à 7.023,83 points. L'indice élargi S&P 500 a pris 1,07%, à 2.610,30 points. Aux prises avec un ralentissement économique qui fait craindre un essoufflement généralisé de la croissance mondiale, Pékin a annoncé mardi qu'elle allait poursuivre ses baisses de certains impôts et taxes entrepris en 2018 au bénéfice, notamment, des petites et micro entreprises. "La Chine et les Etats-Unis sont les plus grosses économies de la planète. Dès qu'ils annoncent des mesures, c'est immédiatement stimulant pour les actions", a observé Tom Cahill, de Ventura Wealth Management. Pékin avait fait chuter les places boursières mondiales lundi après avoir publié des chiffres jugés décevants sur son commerce extérieur. Les géants technologiques américains, dépendants d'une forte croissance de nature à alimenter la demande dans leurs produits et services, ont logiquement nettement avancé après la nouvelle chinoise, Apple prenant 2,05%, Amazon 3,55% et Alphabet, maison mère de Google, 3,11%. La plateforme de vidéos en streaming Netlix a particulièrement bondi (+6,52%), après avoir annoncé l'augmentation du prix de ses abonnements aux Etats-Unis et dans divers pays d'Amérique latine. Cet optimisme des marchés n'a pas été entamé par le rejet de l'accord britannique sur le Brexit mardi, le "non" ayant été largement anticipé par les investisseurs à travers le monde. Pas plus que par des résultats d'entreprises américaines en demi-teinte. Malgré un bénéfice net de 7,06 milliards de dollars au quatrième trimestre 2018, la banque JPMorgan Chase a déçu en première partie de séance les investisseurs, qui espéraient des résultats encore plus éclatants. Le titre a finalement avancé de 0,73% à la clôture. Wells Fargo a, de son côté, annoncé des résultats en demi teinte et son titre a lâché 1,55%. Egalement parmi les résultats du jour, la compagnie aérienne Delta Airlines a avancé de 0,17%, grâce à un bond de son bénéfice, et le groupe d'assurance UnitedHealth Group a gagné 3,55%, profitant de résultats supérieurs aux attentes. Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans avançait à 2,715% vers 21H20 GMT, contre 2,702% lundi à la clôture, et celui à 30 ans progressait à 3,074%, contre 3,053% la veille. (Belga)