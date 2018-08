Wall Street finit en hausse, soutenue par Berkshire Hathaway et Facebook

(Belga) Wall Street a terminé en hausse lundi, soutenue par les résultats de Berkshire Hathaway, le conglomérat du milliardaire Warren Buffett, et par un bond du réseau social Facebook.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,16%, à 25.502,18 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,61%, à 7.859,68 points. L'indice élargi S&P 500 a pris 0,35% à 2.850,40 points. "Le marché continue à se focaliser sur les résultats d'entreprises", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital. Le conglomérat Berkshire Hathaway, sixième capitalisation boursière mondiale, a nettement avancé lundi (+2,91%) après la publication de ses comptes. Les résultats du groupe de Warren Buffett sont le dernier exemple en date d'une saison des résultats trimestriels qui aura une fois de plus surpris positivement les analystes. Huit entreprises sur dix ayant dévoilé leurs comptes ont en effet battu les estimations des marchés. Le taux de croissance du bénéfice par action de l'ensemble des entreprises ayant déjà publié leurs résultats a quant à lui culminé en moyenne à 24%, soit 4 points de plus qu'anticipé, selon les statistiques de la société Factset. "Avec des chiffres pareils il est compliqué de chercher la petite bête", a affirmé Bill Lynch de Hinsdale Associates. Forts de ces résultats, les indices Dow Jones et S&P 500 ont terminé en hausse lors des cinq dernières semaines. M. Lynch estime également que l'absence de nouvelles sur la guerre commerciale que se livrent Washington et Pékin a aidé les acteurs du marché à rester optimistes. De son côté, la forte progression du cours de Facebook (+4,45%) a également soutenu l'avancée de Wall Street alors que le réseau social a approché de grandes banques américaines pour leur demander de partager des données de leurs clients dans l'objectif de proposer de nouveaux services sur Messenger, selon une source à l'AFP. Le marché obligataire était sans direction: rendement sur la dette américaine à dix ans se repliait à 2,943%, contre 2,949% vendredi à la clôture, et celui à 30 ans se stabilisait à 3,090%, contre 3,089% vendredi. (Belga)