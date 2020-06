Wall Street finit en ordre dispersé après des indicateurs contrastés

(Belga) Wall Street a fini sans direction claire jeudi, au lendemain d'une forte hausse et après plusieurs indicateurs américains en demi-teinte, dont un nombre de nouveaux chômeurs légèrement supérieur aux attentes.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a grappillé 0,05% à 26.281,82 points. Le Nasdaq a en revanche perdu 0,69% à 9.615,81 points et l'indice élargi S&P 500 a baissé de 0,34% à 3.112,35 points. Le Nasdaq et le S&P 500 se sont repliés après s'être tous deux rapprochés la veille de leurs plus hauts historiques, atteints en février. "Le marché a marqué une petite pause à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue des fondamentaux", observe Peter Cardillo de Spartan Capital Securities. Au rang des indicateurs, le nombre de nouveaux demandeurs d'allocations chômage aux Etats-Unis s'est établi à 1,87 millions de personnes, selon les données du département du Travail. C'est la première fois que ce chiffre passe sous les 2 millions depuis mi-mars, quand la pandémie de Covid-19 a commencé à frapper de plein fouet l'économie américaine. (Belga)