Wall Street reprend des couleurs, mais baisse sur la semaine

(Belga) Wall Street a fini la semaine dans le vert vendredi au lendemain de sa pire séance depuis mars, mais les grands indices new-yorkais ont perdu du terrain sur l'ensemble de la semaine.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average est monté de 1,90% à 25.605,54 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique a gagné 1,01% à 9.588,81 points et l'indice élargi S&P 500 a pris 1,31% à 3041,31 points. Entre lundi et vendredi, le Dow Jones a reculé de 5,6%, le Nasdaq de 2,3% et le S&P 500 de 4,8%. Ce repli s'explique essentiellement par la dégringolade de jeudi dans un marché soudainement préoccupé par les perspectives économiques moroses et les risque d'une deuxième vague de Covid-19 aux Etats-Unis. Les indices ont fait les montagnes russes vendredi, démarrant la séance en trombe avant d'effacer leurs gains vers la mi-séance, puis de repartir à la hausse peu avant la clôture. (Belga)