Wall Street s'impatiente face aux négociations Chine-USA

(Belga) Wall Street a terminé dans le rouge lundi, faisant preuve de frilosité alors qu'un accord commercial entre Pékin et Washington semblait à portée de main mais que les détails manquaient, et qu'un indicateur ravivait les inquiétudes sur la santé de l'économie.

L'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,79% à 25.819,65 points. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,23% à 7.577,57 points et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,39% à 2.792,81 points. La Bourse de New York avait pourtant démarré la séance en hausse, saluant des informations de presse suggérant l'imminence d'un accord entre Washington et Pékin. Selon le Wall Street Journal, les deux parties seraient en effet prêtes, après des mois de bras de fer et de sanctions réciproques, à faire des concessions. Une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping pourrait avoir lieu fin mars. "Mais maintenant qu'on semble se rapprocher du but, les investisseurs commencent à se concentrer sur les détails et à s'interroger sur ce qui pourrait faire défaut", a avancé Christopher Low de FTN Financial. Il est aussi possible que "les investisseurs considèrent qu'un éventuel accord avec la Chine est déjà intégré" dans les prix des actions, a estimé Jack Ablin de Cresset Wealth Advisors en rappelant que les indices ont beaucoup grimpé depuis le début de l'année. (Belga)