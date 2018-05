Wall Street se ressaisit et finit en hausse grâce à la Fed

(Belga) Wall Street a terminé en hausse mercredi après avoir évolué une partie de la séance en recul, se ressaisissant après la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

Selon les résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a pris 0,21% à 24.886,81 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,64% à 7.425,96 points. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,32% à 2.733,29 points. La Fed envisage de relever "bientôt" ses taux d'intérêt laissés inchangés début mai, selon un compte rendu de la dernière réunion de son Comité monétaire publié mercredi. Sur l'inflation, les membres de la Banque centrale ont noté qu'ils pouvaient s'accommoder d'une période d'inflation au-dessus des 2% à condition que cette période soit "temporaire" et que le taux d'inflation soit "modestement" au-dessus de la cible "symétrique" des 2%. Il est par ailleurs "prématuré de conclure que l'inflation puisse rester autour des 2%, en particulier après plusieurs années au cours desquelles l'inflation s'est maintenue de manière persistante en-deçà des 2%", a également indiqué la Fed. "Malgré la récente hausse du PCE (l'indice des prix à la consommation), personne ne s'inquiète d'une hausse significative de l'inflation, et à l'inverse certains remarquent le fait qu'elle pourrait retomber sous 2%", a commenté Chris Low de FTN Financial. Cette situation suggère une politique de hausses de taux moins agressive pour contenir la hausse des prix, les courtiers s'attendant à trois ou quatre hausses de taux cette année. Par ailleurs, même en cas de hausse agressive des taux, "les marchés semblent s'habituer au fait que l'on verra sans doute quatre hausses en 2018", a indiqué Maris Ogg de Tower Bridge Advisors. La normalisation monétaire "commence à être vue de manière positive" comme le signe d'une économie en meilleure santé, a-t-elle ajouté. Ce compte rendu a permis aux indices de se reprendre et de terminer en hausse après avoir évolué dans le rouge durant la majeure partie de la séance en raison de craintes sur le dossier commercial sino-américain. Le marché obligataire se détendait: le taux de rendement des bons du Trésor américains à 10 ans reculait sous les 3% à 2,989% contre 3,060% la veille, et celui à 30 ans baissait à 3,151% contre 3,205%. (Belga)