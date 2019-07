Wall Street termine en baisse après une salve de résultats

(Belga) La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, reprenant son souffle après une salve mitigée de résultats d'entreprises et des commentaires du président américain sur les négociations avec la Chine.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,09% pour finir à 27.335,63 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,43% à 8.222,80 points. L'indice élargi S&P 500 a lâché 0,34% pour clôturer à 3.004,04 points. Ils avaient tous les trois grimpé la veille à des niveaux inédits. Mardi, "la séance a surtout été guidée par deux éléments, les nombreux résultats d'entreprises à digérer et le président Donald Trump assurant qu'il y avait +encore un long chemin à parcourir+ dans les négociations avec la Chine", selon Adam Sarhan de la société 50 Park Investments. "Toute information allant à l'encontre de la conclusion rapide d'un accord commercial est considérée à court terme comme un facteur négatif par le marché", a-t-il remarqué. Plus tôt dans la séance, les indices avaient oscillé autour de l'équilibre après la diffusion des chiffres trimestriels de plusieurs grands noms de la cote. La première banque américaine en termes d'actifs, JPMorgan Chase, a annoncé avoir dégagé au deuxième trimestre un bénéfice net record de 9,65 milliards de dollars, une performance qui a fait monter son titre de 1,07%. La banque d'affaires Goldman Sachs a de son côté grimpé de 1,86% après avoir fait part de résultats meilleurs que prévu en dépit d'une baisse continue à la fois des commissions perçues par ses banquiers d'affaires et des recettes générées par les traders. Les courtiers ont en revanche accueilli fraîchement les chiffres de la banque Wells Fargo (-3,02%), du groupe de produits pharmaceutiques et d'hygiène Johnson & Johnson (-1,64%) et de la chaîne Domino's Pizza (-8,66%). La séance a aussi été marquée mardi par la publication d'une série d'indicateurs, dont des ventes au détail bien meilleures que prévu en juin (+0,4% sur un mois). La production industrielle aux Etats-Unis est de son côté restée inchangée en juin (+0,0%) comparé à mai tandis que les prix à l'importation ont glissé de 0,9% en juin. "Le fossé entre la robustesse de la consommation et les difficultés du secteur industriel continue à s'élargir et cette divergence pourrait rester un sujet délicat pour les investisseurs d'ici la fin de l'année", a commenté Ken Berman de Gorilla Trades. Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette américaine à dix ans montait un peu, à 2,112% contre 2,089% la veille à la clôture.