Walmart va mettre un pied dans votre porte de frigo pour contrer Amazon

Walmart, qui tente de concurrencer Amazon sur le terrain de la livraison à domicile, a annoncé vendredi que ses employés allaient non seulement livrer les courses mais aussi les ranger dans le réfrigérateur.

Le nouveau service appelé "InHome" devrait être lancé cette année dans plusieurs villes des Etats-Unis. L'idée est d'aller encore plus loin dans la maison que les employés d'Amazon, qui offre un programme d'entrée électronique appelé "Amazon Key".

Grâce à un code à chaque fois renouvelé, l'employé d'Amazon peut rentrer dans votre maison en votre absence pour déposer les paquets et éviter ainsi qu'ils ne restent sur le paillasson et ne tentent des personnes indélicates.

Même chose pour Walmart. Les gens qui voudront profiter du service devront installer un dispositif électronique d'ouverture pour que les livreurs puissent entrer.

"Nous allons livrer vos courses de votre magasin de proximité jusque dans votre cuisine ou votre garage et dans votre frigo, où c'est leur place"", écrit le géant de la distribution.

Pour surmonter les réticences qu'un inconnu vous apporte vos courses, Walmart assure qu'ils seront formés, leur passé vérifié et qu'ils auront travaillé depuis au moins un an pour le groupe. Et, pour faire bonne mesure, ils seront dotés d'une caméra qui filmera leurs faits et gestes, consultable en direct ou à passer en revue plus tard.

"Vous pourrez suivre +live+ tout le processus, de l'ouverture de votre porte au rangement dans votre réfrigérateur et toutes les étapes intermédiaires, jusqu'à ce que votre associé (le nom des employés de Walmart, NDLR) reparte et ferme la porte à clé", souligne le groupe.

Ce service, qui a vocation à s'étendre s'il rencontre l'adhésion des clients, est un nouveau moyen pour Walmart de se diversifier et de tenter de regagner du terrain sur Amazon.

Le distributeur avait annoncé en mai la livraison gratuite le lendemain de la commande, un moyen de contrer l'offre Prime d'Amazon qui est payante.