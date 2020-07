Walt Disney World rouvre ses portes malgré la pandémie aux Etats-Unis

(Belga) Les indicateurs de l'évolution de la pandémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis ne sont guère favorables, avec plus de 60.000 contaminations détectées en 24 heures et plus de 700 décès en un jour. Qu'à cela ne tienne, les Américains pourront tout de même retourner au parc d'attractions Walt Disney World en Floride à partir de samedi. Le parc en Californie, un autre État fortement touché par la maladie, reste lui fermé.

Les visiteurs devront se soumettre à un contrôle de température à leur entrée et porter un masque buccal, sauf lorsqu'ils mangent ou nagent. Du gel désinfectant est en outre disponible un peu partout dans le parc. Walt Disney World était fermé depuis le mois de mars en raison de la pandémie de Covid-19. La réouverture suscite la controverse alors que le pays a enregistré vendredi 66.627 nouvelles contaminations. Une grande partie des infections ont été détectées dans les États du sud et de l'ouest, comme la Floride et la Californie. Onze mille nouveaux cas ont été rapportés en Floride vendredi ainsi que 93 décès. Les pertes pour Disney en raison de la fermeture sont estimées à des milliards de dollars.