Washington annonce un "accord de principe" avec Moscou pour prolonger New Start

Les Etats-Unis ont annoncé mardi l'existence d'un "accord de principe" avec Moscou pour prolonger le traité de désarmement nucléaire New Start, qui arrive à expiration début 2021.

"Nous sommes en fait désireux de prolonger le traité New Start pendant un certain temps, à condition qu'ils acceptent en retour de limiter --de geler-- leur arsenal nucléaire", a déclaré le négociateur américain Marshall Billingslea. "Nous pensons qu'il y a un accord de principe au plus haut niveau de nos deux gouvernements".