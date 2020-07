Washington débourse 1,95 milliard de dollars pour s'assurer un potentiel vaccin

(Belga) Le gouvernement américain va payer 1,95 milliard de dollars pour obtenir 100 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le nouveau coronavirus, développé par l'alliance germano-américaine Biontech/Pfizer, ont annoncé les deux laboratoires mercredi.

"Le gouvernement américain a passé une commande initiale de 100 millions de doses pour 1,95 milliard de dollars et pourrait acquérir jusqu'à 500 millions de doses additionnelles", précisent les deux entreprises dans un communiqué. La biotech allemande Biontech et le laboratoire américain Pfizer développent depuis plusieurs mois un projet de vaccin, qui entre désormais dans une phase décisive d'essais cliniques à grande échelle, après des premiers résultats encourageants. Washington devrait recevoir les premières doses dès "que Pfizer aura réussi à fabriquer (le vaccin) avec succès, et obtenu l'approbation" des autorités sanitaires américaines. Le but des deux laboratoires est de "fabriquer 100 millions de doses avant la fin de l'année 2020", et "potentiellement plus de 1,3 milliards de doses avant la fin de 2021". Début juillet, les deux sociétés ont annoncé des résultats préliminaires positifs, après avoir testé leur vaccin sur 45 participants. Selon elles, celui-ci "est capable de générer une réponse d'anticorps neutralisants chez les humains à des niveaux supérieurs ou égaux à ceux observés dans les sérums convalescents -- et il le fait à des doses relativement faibles". Mais deux doses seront nécessaires pour immuniser une personne, un rappel devant être effectué sept jours après la première injection, a indiqué mercredi une porte-parole de Biontech à l'AFP. Désormais doit débuter une phase de tests cliniques à grande échelle, qui devraient notamment se dérouler au Brésil et en Argentine. "Nous sommes également en discussions avancées avec de nombreux autres gouvernements et espérons annoncer des accords supplémentaires de livraison prochainement", a par ailleurs indiqué Ugur Sahin, le président de Biontech, cité dans un communiqué. Mardi, le gouvernement britannique avait de son côté annoncé un accord portant sur l'achat préalable de 30 millions de doses auprès de l'alliance germano-américaine. (Belga)