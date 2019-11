Washington enquête sur l'application chinoise populaire TikTok

(Belga) Le gouvernement américain a ouvert une enquête sur la reprise de l'application populaire TikTok par l'entreprise chinoise ByteDance. L'application pourrait présenter une menace pour la sécurité car la Chine peut collecter des données, rapportent plusieurs médias américains.

En novembre dernier, ByteDance a racheté l'application qui s'appelait alors Musical.ly et qui était utilisée principalement par les adolescents pour réaliser de courtes vidéos de karaoké. Musical.ly recensait alors 60 millions d'utilisateurs en Europe et aux USA. L'entreprise chinoise avait promis de ne pas intégrer Musical.ly à ses autres applications sur le réseau chinois. Un an plus tard, la société a cependant bien intégré l'application en question dans une autre similaire, TikTok. Au cours des douze derniers mois, TikTok a été téléchargée plus de 750 millions de fois. Le sénateur américain démocrate Chuck Schumer et son homologue républicain Tom Cotton ont alerté les services secrets fin octobre pour qu'une enquête soit ouverte. Les experts doivent établir si la sécurité nationale américaine est menacée par TikTok et d'autres plateformes chinoises, selon les sénateurs. Dans le New York Times, ByteDance a indiqué que la première priorité de la société était de "gagner la confiance des consommateurs et regulateurs aux USA". Un porte-parole a insisté sur le fait que TikTok ne partageait aucunes données des utilisateurs avec la Chine. TikTok ne peut pas être utilisée en Chine, mais ByteDance doit bien se soumettre à la législation chinoise, qui implique de se soumettre aux services de renseignement. (Belga)