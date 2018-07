Washington et Bruxelles vont travailler de concert pour réformer l'OMC

(Belga) Les Etats-Unis et l'Union européenne vont travailler de concert afin de réformer l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), a annoncé mercredi Donald Trump à l'issue d'une réunion avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

"Nous allons travailler étroitement ensemble avec des partenaires partageant nos idées pour réformer l'OMC et s'attaquer au problème de pratiques commerciales déloyales incluant le vol de la propriété intellectuelle, le transfert forcé de technologies, les subventions industrielles, les distorsions créées par les entreprises d'Etat et la surcapacité", a déclaré le président américain. Ces propos visent directement la Chine avec laquelle la Maison Blanche a engagé une guerre commerciale dénonçant précisément l'ensemble de ces pratiques. Donald Trump a régulièrement critiqué publiquement le fonctionnement de l'OMC. "La Chine, qui est une grande puissance économique, est considérée comme un pays en développement au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Ils bénéficient donc d'énormes avantages, particulièrement par rapport aux Etats-Unis", avait-il ainsi dénoncé dans un tweet le 6 avril. De son côté, le directeur général de l'OMC Roberto Azevedo, interrogé sur la chaine américaine CNBC, a reconnu mercredi que l'Organisation, qui gère notamment les conflits commerciaux dans le monde, devait "continuer à réformer et à moderniser le système". (Belga)