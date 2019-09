Washington expulse deux diplomates cubains à l'ONU pour atteinte à la sécurité nationale

(Belga) Les Etats-Unis ont annoncé jeudi l'expulsion de deux diplomates cubains auprès de l'ONU accusés "d'activités qui portent atteinte à la sécurité nationale américaine".

"Nous avons demandé de quitter les Etats-Unis à deux membres de la mission de Cuba à l'ONU qui étaient engagés dans des activités qui portent atteinte à la sécurité nationale américaine", alors que s'ouvre l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré sur Twitter la porte-parole du département d'Etat américain Morgan Ortagus. "Les membres de la mission de Cuba aux Nations unies devront aussi dorénavant rester à Manhattan", la partie de New York où se trouve le siège de l'organisation mondiale, a-t-elle prévenu. "Nous prenons au sérieux toutes les tentatives de porter atteinte à la sécurité nationale des Etats-Unis", a-t-elle ajouté. Le gouvernement de Donald Trump a tourné le dos à la politique de rapprochement avec Cuba entreprise par son prédécesseur Barack Obama. Et le ton est encore monté d'un cran depuis que Washington tente par tous les moyens, depuis le début de l'année, de chasser du pouvoir au Venezuela le président socialiste Nicolas Maduro, allié de La Havane. Le siège des Nations unies étant à New York, les Etats-Unis ont en principe l'obligation d'accorder des visas aux Etats qui en font la demande pour permettre à leurs responsables d'assister à des réunions ou même de représenter leur pays de manière permanente. Mais les autorités américaines se servent parfois de leur marge de manoeuvre en la matière comme d'une sanction diplomatique à l'égard de certains régimes. Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif n'a ainsi bénéficié en juillet que d'un visa d'entrée assorti de strictes limites sur sa capacité à se déplacer, alors qu'il devait participer à une réunion de l'ONU sur le développement durable. Il n'avait eu le droit de se déplacer que dans un périmètre restreint autour du siège de l'organisation internationale, dans l'est de Manhattan. (Belga)