Washington lance un plan pour garantir l'approvisionnement en minéraux stratégiques

(Belga) Les Etats-Unis ont dévoilé mardi un plan pour garantir l'approvisionnement du pays en minéraux stratégiques et notamment en terres rares, indispensables à tous les équipements électroniques, auxquels la Chine a menacé de restreindre l'accès.

"Ces minéraux critiques sont souvent ignorés mais sans eux la vie moderne serait impossible", a déclaré Wilbur Ross le secrétaire américain au Commerce, affirmant que le gouvernement fédéral "prend des mesures sans précédent pour s'assurer que les Etats-Unis ne seront pas coupés de ces matériaux vitaux". Le plan d'action identifie 35 éléments stratégiques dont l'uranium, le titanium et les terres rares, pour lesquels les Etats-Unis sont particulièrement dépendants de l'étranger. Le rapport rappelle que pour 14 des 35 matériaux détaillés sur la liste, les importations représentent plus de 50% de la consommation annuelle des Etats-Unis. Pour 14 des minéraux listés, "les Etats-Unis n'ont aucune production nationale et dépendent complètement des importations", note le rapport. La Chine produit environ 80% des terres rares de la planète, un ensemble de 17 métaux essentiels aux technologies de pointe et que l'on retrouve dans les smartphones, les écrans plasma, les véhicules électriques mais aussi dans l'armement. Et Pékin s'est plu à rappeler cette dépendance --pas seulement des Etats-Unis-- le 22 mai quand Xi Jinping est allé visiter une usine de traitement de ces métaux stratégiques. Une manière subtile de laisser planer la menace de bloquer les exportations. Un geste qui fait suite à l'intensification de la guerre commerciale menée par Donald Trump contre la Chine mais aussi des lourdes sanctions prises contre le géant chinois des télécoms Huawei, que Washington soupçonne de favoriser l'espionnage par le régime chinois. (Belga)