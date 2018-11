Washington met en garde ses alliés contre les risques liés au chinois Huawei

(Belga) Les autorités américaines ont lancé une vaste campagne pour dissuader des entreprises de téléphonie mobile et d'accès à internet dans des pays alliés d'utiliser les équipements du Chinois Huawei Technologies, de crainte de donner à Pékin un accès à des informations sensibles, affirme vendredi le Wall Street Journal.

Des responsables gouvernementaux américains ont eu des réunions sur le sujet avec des homologues et des dirigeants d'entreprises de télécoms dans des pays où Huawei est déjà très implanté comme l'Allemagne, l'Italie ou encore le Japon, indique le quotidien, qui cite des sources anonymes ayant connaissance du dossier. Les Etats-Unis envisagent également de fournir une aide financière aux pays qui choisiraient de développer leurs réseaux sans avoir recours aux Chinois. L'une des principales inquiétudes, selon ces sources, réside dans la sécurisation des communications des installations militaires américaines à l'étranger comme en Allemagne, en Italie et au Japon, où les militaires font usage des réseaux de communication locaux même s'ils disposent de moyens propres pour les échanges les plus sensibles. Les mises en garde américaines coïncident avec l'avènement de réseaux 5G qui permettront de décupler les accès mobiles et ultra-rapides à internet et connecter d'innombrables objets du quotidien. C'est cette interconnexion qui inquiète et fait craindre aux Américains notamment que l'utilisation d'équipements chinois ne facilite l'espionnage voire permette aux autorités chinoises de perturber ou même d'interrompre les communications. Huawei a toujours assuré de son indépendance et affirmé qu'elle n'avait jamais utilisé ses équipements pour espionner ou saboter les communications dans les pays où ses équipements sont utilisés. (Belga)